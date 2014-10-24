ГПУ заявила про не причетність до зникнення голови люстраційного комітету в Дніпропетровську

03:06, 24 жовтня 2014
Політика
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Генеральна прокуратура України спростовує заяву заступника голови Дніпропетровської облдержадміністрації Бориса Філатова про свою причетність до зникнення голови люстраційного комітету і кандидата в депутати Таміли Ульянової в Дніпропетровську

Ульянова Тамила / glavpost.com

Про це повідомляє прес-служба ГПУ на своїй сторінці в Фейсбук.

"Таміла Ульянова не є підозрюваною і не затримувалася Генеральною прокуратурою України", - йдеться в повідомленні.

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У відомстві вважають такі заяви тиском на органи прокуратури. 

Нагадаємо, заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Борис Філатов повідомив, що в Дніпропетровську зникла голова люстраційного комітету Таміла Ульянова

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