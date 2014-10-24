Європейська Рада призначила нову Європейську комісію до 31 жовтня 2019 року

04:49, 24 жовтня 2014
Політика
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Європейська Рада призначила нову Європейську комісію за період з 1 листопада 2014 року по 31 жовтня 2019 року. 

REUTERS

Відповідне рішення оприлюднено у четвер в Брюсселі за результатами засідання саміту ЄС. 

У рішенні зазначається, що Європейський парламент дав свою згоду на склад нової комісіі у цю середу. 

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Згідно з  рішенням  президентом комісіі призначений Жан-Клод Юнкер (Люксембург). Далі у рішенні зазначаються імена решти 27 членів ЄК. 

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