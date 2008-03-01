Янукович звинуватив владу у насильницькій українізації

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ звинувачує владу в проведенні насильницької українізації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні під час свого виступу перед делегатами з`їзду депутатів рад усіх рівнів у Сєверодонецьку.

«Проводячи фактично політику насильницької українізації і ставлячи російськомовних громадян в становище жителів якихось забутих Богом провінцій, влада провокує гостре відторгнення української культури, чого раніше не спостерігалося. Ніколи розвиток однієї культури за рахунок іншої не приводив до добра, яскравим доказом чого є спроба у минулому русифікувати Західну Україну», – сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Лідер Партії регіонів, посилаючись на статистичні дані, зазначив, що у Вінницькій області тільки 1% учнів може навчатися російською мовою, у Волинській – 0,3 %, у Тернопільській області – 0,1%. «За існуючими даними, в шести областях взагалі не залишилася жодної російської школи, ще в чотирьох – тільки по одній. Те ж саме відбувається в області культури. Кількість російських театрів скоротилася більш ніж втричі. Про стан справ у кінематографі добре відомо», - додав він.

При цьому В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що не можна розглядати творчість Миколи Гоголя, Михайла Булгакова, Володимира Короленка і Костянтина Паустовського поза контекстом розвитку української культури.

«Тому наш обов’язок – зберегти культурну спадщину країни в усьому її різноманітті і багатстві. Захищаючи російську мову в Україні, ми, разом із тим, повинні піклуватися про те, щоб етнічні українці, які проживають в Росії, в інших країнах СНД і в усьому світі, мали умови для розвитку своєї мови і культури. Для збереження єдності суспільства, країни ми зобов`язані затверджувати в Україні європейські стандарти мультикультурності і толерантності, зобов`язані дотримуватися букви і духу Європейської хартії про регіональні мови і мови меншин», - упевнений В.ЯНУКОВИЧ.