Яценюк: Обіцянка скасувати пенсійну реформу – популізм і брехня

Про це в ефірі одного з телеканалів заявив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Коли я вступив в офіс прем’єр-міністра, я публічно заявив, що той хто каже, що ми можемо скасувати пенсійну реформу – брехун або чарівник. Пенсійний фонд – банкрут. Кожен місяць я роблю все для того, аби виплатити людям пенсії, – сказав Яценюк. - Скасування пенсійної реформи в сьогоднішніх умовах воєнної економіки – махровий популізм і брехня».

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Разом з тим він зауважив, що інші соціальні реформи – зокрема медична – можливі.

«Колишній керівник медицини (міністр охорони здоров’я - УНІАН), не дивлячись на десятки доручень, не спромігся зробити нічого в системі охорони здоров’я. Це моя особиста біль. Очікував від людини, а вийшло як завжди, ще й позалазили в якісь корупційні схеми. Це біда, – сказав Яценюк. - Що стосується реформи охорони здоров’я, прийде новий міністр, і те, що ми будемо запроваджувати по реформі системі охорони здоров’я, то це державну страхову медицину. Проект закону готовий, ми разом з експертами його опрацюємо і проблема буде вирішена».