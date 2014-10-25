У Донецьку депутат Держдуми визнав, що російські військові надають допомогу бойовикам

У Донецьку депутат Державної Думи Росії, член фракції Компартії Казбек Тайсаєв заявив, що військові Російської Федерації максимально надають допомогу "Новоросії".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора, 24 жовтня, на прес-конференції в Донецьку, і відео цієї заяви розміщено на сайті так званої «Донецької народної республіки».

Читайте такожСтрєлков лякає Путіна швидким розгромом "Новоросії"«Ви знаєте, що наші військові Російської Федерації роблять усе для того, щоб максимально надати сьогодні допомогу Новоросії», - сказав Тайсаєв. При цьому він додав: «Напевно, тут немає жодної людини, яка могла б засумніватися в тому, що й комітетом з оборони (Держдуми РФ - УНІАН), та й міністром оборони Сергієм Шойгу робиться все у рамках тих можливостей, які сьогодні є у Російської Федерації, й далі більше того, що вони могли б робити, роблять», - сказав Тайсаєв.

Він запевнив, що «ця допомога буде тільки наростати».