У Маріуполі проголосувало близько 15% виборців

Як повідомили 0629 в ОВК №58, до полудня там проголосувало 15,97% виборців.

В ОВК №57 явка склала 14,79%. Явка по іншому району зараз підраховується.

Читайте такожУ Москві проголосували майже 200 українців За даними маріупольської міськради, на 12.00 в місті проголосувало 49 376 маріупольців (15 % виборців). Всього в місті налічується 335 тис. виборців.

Нагадаємо, що в ході виборів президента в травні 2014 року явка виборців склала близько 15% за підсумками дня.