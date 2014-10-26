На Черкащині зупинили виборчу "карусель" (фото, відео)

Автобуси з порушниками затримані, їхні пасажири дають покази. Відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 160 Кримінального кодексу України.

Працюючи над виявленням порушень у сфері виборчого законодавства співробітники управління по боротьбі з організованою злочинність УМВС України в Черкаській області виявили в соцмережі інформацію, про те, що невідома особа на території міста Черкаси організовує людей для здійснення фальсифікацій та зриву виборів до Верховної ради України. Отримана інформація була негайно зареєстрована та розпочата перевірка, яка згодом знайшла своє підтвердження.

Як з’ясували оперативники, місцевий мешканець, уродженець Одеської області, спільно з іншими особами шукає серед жителів Черкащини бажаючих на поїздку до інших регіонів країни для участі у фальсифікації виборів. Для цього зловмисник найняв три великомісні автобуси, місткістю близько п’ятдесяти посадочних місць кожен та розпочав пошуки кандидатів як черезсоцмережі так і в місцях масового відпочинку громадян. Кожна особа, яка надала згоду на поїздку, повинна була мати паспорт громадянина України та з’явитися у зазначений час у визначеному місці, де вербувальник особисто перевіряв їхні документи, занотовував дані та фотографував разом із паспортом для звітності. Фальсифікаторам обіцяли від 500 до 2000 гривень, безкоштовний проїзд комфортабельним автобусом, повноцінне харчування та всі належні умови.

Вночі з 25 на 26 жовтня, коли групи були сформовані та автобуси почали рух, їх було затримано працівниками міліції. Перший з автобусів правоохоронці зупинили на виїзді з міста Черкаси. Під час огляду його пасажирів, деякі з яких в минулому мали проблеми з законом, були знайдені наркотичні речовини, пристрої для куріння наркотиків та алкоголь. Інші автобуси, пасажири яких – переважно місцеві студенти, було затримано на місці збору.

Всіх учасників виборчої «каруселі», а це близько восьмидесяти осіб, доставили до слідчого управління УМВС. В своїх свідченнях вони розповідають, що організатор запропонував їм заробіток в разі якщо вони прибудуть в Одеську область та віддадуть свій голос за кандидата в народні депутати Віталія Барвіненка. Організатора фальсифікацій затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зловмисник підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 160 (Підкуп виборця) Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за пропозицію чи надання виборцю неправомірної вигоди за вчинення або невчинення будь-яких дій, пов’язаних з безпосередньою реалізацією ним свого виборчого права більше одного разу, голосування за окремого кандидата на виборах, кандидатів від політичної партії або відмова від такого голосування, передача виборчого бюлетеня іншій особі. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.

Наразі працівники міліції продовжують слідчо-оперативні заходи по встановленню повного кола осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та притягнення їх до відповідальності.