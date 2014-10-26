У Тернопільській області на виборчій дільниці померла жінка

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Секторі громадських зв'язків обласного управління міліції, на виборчій дільниці в селі Глещава Теребовлянського району 78-річна місцева жителька втратила свідомість. Лікарі швидкої допомоги констатували її смерть. Як з'ясувалося, у пенсіонерки було хворе серце. Згідно з попереднім висновком медиків, причина смерті - гостра серцева недостатність. Жінка не встигла проголосувати.

Читайте такожВ Україні проходять вибори до Верховної Ради (онлайн)

Раніше в Чернівецькій області на виборчій дільниці помер спостерігач. Немолодій людині стало погано за 5 хвилин до відкриття ділянки. Люди викликали «швидку допомогу», але до моменту прибуття лікарів чоловік вже помер.