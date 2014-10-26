Під Києвом біля виборчої дільниці міліція затримала автобус з «тітушками»

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Київській області, громадяни представилися студентами одного із столичних вузів. За їх словами, вони їздять по ділянках з метою перевірки ходу голосування. На питання, яку організацію або партію вони представляють, молоді люди не змогли відповісти.

Працівники міліції затримали групу пасажирів автобуса і доставили їх у Фастівський міськвідділ міліції, де встановлюють їх особи та мету перебування в місті біля виборчих дільниць.

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Раніше повідомлялося, що в Одесі особи спортивної зовнішності з посвідченнями журналістів контролюють студентів, які фотографують бюлетені у кабінках.