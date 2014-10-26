У Маріуполі невідомий оббризкав виборчу дільницю з газового балончика
16:48, 26 жовтня 2014Політика
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Хотів вкинути бюлетені
Зараз на місці працюють правоохоронці / 0629.com.ua
Сьогодні в другій половині дня на 382 дільниці, яка розташована в 48 школі в Орджонікідзевському районі Маріуполя, невідомий спробував здійснити вкидання бюлетенів.
Про це 0629 повідомив кандидат Дмитро Забавін.
Чоловік зайшов в дільницю і з газового балончика оббризкав приміщення. Кімнату заповнив собою різкий запах, після чого більшість залишила дільницю.
Передбачалося, що коли дільниця буде порожня, він здійснить вкидання бюлетенів. Кілька членів комісії залишилися і перешкодили вкиданню.
Невідомий втік. Зараз на місці працюють правоохоронці.
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