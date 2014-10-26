У Маріуполі невідомий оббризкав виборчу дільницю з газового балончика

Сьогодні в другій половині дня на 382 дільниці, яка розташована в 48 школі в Орджонікідзевському районі Маріуполя, невідомий спробував здійснити вкидання бюлетенів.

Про це 0629 повідомив кандидат Дмитро Забавін.

Чоловік зайшов в дільницю і з газового балончика оббризкав приміщення. Кімнату заповнив собою різкий запах, після чого більшість залишила дільницю.

Передбачалося, що коли дільниця буде порожня, він здійснить вкидання бюлетенів. Кілька членів комісії залишилися і перешкодили вкиданню.

Невідомий втік. Зараз на місці працюють правоохоронці.