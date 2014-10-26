Вибори можуть визнати недійсними на майже 50 ділянках в Кіровоградській області

Як повідомила кореспонденту УНІАН довготерміновий спостерігач Громадянської мережі ОПОРА Зоя Лебідь, вчора ввечері на дільниці представили постанови про заміну 69 членів ДВК від різних кандидатів, зокрема від Блоку Петра Порошенка, партій «Народний фронт» і «Батьківщина».

ОВК прийняла постанову, проте, як з'ясувалося, про зміну членів ДВК на дільницях не повідомили. Новопризначені члени комісій, у тому числі голови дільничних комісій, почали приходити на дільниці після 8.00, коли вже почалося голосування. Відповідно, вони не прийняли присягу. На деяких ділянках їх допустили до роботи, на деяких - ні.

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За даними спостерігачів, на ділянках тривають конфлікти між колишніми і новими членами ДВК.