За добу перед виборами кордон України перетнула рекордна кількість людей

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході брифінгу в Кабінеті міністрів заявив глава відомства Віктор Назаренко.

«У середньому за останній місяць ми щодня пропускали через кордон понад 130 тис. осіб. За останню добу кордон перетнули понад 145 тис. осіб», - сказав Назаренко.

При цьому він не уточнив, чи пов'язано це з проведенням парламентських виборів в Україні.

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«Не кожна людина заявляє про те, що вона їде голосувати. Але сьогодні досить багато людей заявляли самі, що вони їдуть голосувати», - сказав Назаренко.

Він також уточнив, що точні дані про переміщення громадян через кордон сьогодні Держприкордонслужба зможе підрахувати не раніше 20.00.

Раніше в Держприкордонслужбі зазначили, що жодних відкритих провокацій у день голосування на виборах не фіксували.