На виборчих дільницях у Донецькій області помітили вкидання бюлетенів
20:21, 26 жовтня 2014Політика
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Спостерігачі фіксують вкидання на трьох дільницях у Донецькій області.
REUTERS
Про це повідомляє «Остров».
Зокрема, за даними спостерігачів, в 50 окрузі на дільницях №№ 140749 і 140754-озброєні люди виводили всіх з ділянок, в тому числі і членів комісії.
«Після того, як вони повернулися, урни були майже повні», - казали спостерігачі.
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Також спостерігачі повідомляють, що на дільниці №140089 59-го округу «члени комісій вкидали бюлетені, а міліція не звертала на це уваги».
Раніше Міністерство внутрішніх справ протягом дня в рамках забезпечення голосування на позачергових виборах у Верховну Раду зафіксувало близько 330 порушень законодавства, за двома випадками відкриті кримінальні провадження.
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