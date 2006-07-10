Соціалісти офіційно повідомили про вихід з демократичної коаліції

Сьогодні близько 11-ї години в офіс партії “Наша Україна” надійшов лист, підписаний головою депутатської фракції СПУ Василем ЦУШКОМ, в якому інформується про вихід фракції СПУ із складу Коаліції демократичних сил.

Про це УНІАН у прес-службі “Нашої України”.

Лист адресований лідеру депутатської фракції “Наша Україна” Роману БЕЗСМЕРТНОМУ, а також лідеру БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО.

Крім того відповідний лист був зареєстрований в Апараті Верховної Ради України у п’ятницю, 7 липня, о 21.10.

Як зазначає прес-служба “Нашої України”, сьогодні лідер фракції “Наша Україна” Р.БЕЗСМЕРТНИЙ звернувся до керівника апарату Верховної Ради Валентина ЗАЙЧУКА з проханням поінформувати, чи повідомила офіційно фракція СПУ про свій вихід з Коаліції демократичних сил своїх партнерів по коаліції.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня Партія регіонів, соціалісти і комуністи підписали меморандум про створення коаліції в парламенті. Це стало можливим після того, як лідер Соцпартії Олександр МОРОЗ, який до цього входив у коаліцію разом з "Нашою Україною" і Блоком Юлії Тимошенко, був обраний спікером за підтримки Партії регіонів і комуністів. Це привело до розвалу коаліції і створення її в іншому форматі.