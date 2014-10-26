Місцеві вибори в Україні можуть пройти вже через чотири місяці

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відповідаючи на питання журналістів про можливі позачергові вибори в місцеві органи влади.

"Ми будемо домагатися, щоб місцеві вибори відбулися орієнтовно в березні наступного року", - сказав Луценко. Він підкреслив, що це буде потрібно для завершення "перезавантаження" влади і для створення більш чіткої вертикалі реформаторських сил.

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За словами Луценка, необхідно провести реформу, яка буде спрямована на децентралізацію влади, і місцеві органи влади отримають більше повноважень.

Раніше Юрій Луценко заявив, що коаліційну угоду буде запропоновано буквально завтра.