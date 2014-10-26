Місцеві вибори в Україні можуть пройти вже через чотири місяці
20:49, 26 жовтня 2014Політика
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Лідер партії «Блок Петра Порошенко» Юрій Луценко вважає за доцільне провести позачергові місцеві вибори у березні 2015 року.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відповідаючи на питання журналістів про можливі позачергові вибори в місцеві органи влади.
"Ми будемо домагатися, щоб місцеві вибори відбулися орієнтовно в березні наступного року", - сказав Луценко. Він підкреслив, що це буде потрібно для завершення "перезавантаження" влади і для створення більш чіткої вертикалі реформаторських сил.
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За словами Луценка, необхідно провести реформу, яка буде спрямована на децентралізацію влади, і місцеві органи влади отримають більше повноважень.
Раніше Юрій Луценко заявив, що коаліційну угоду буде запропоновано буквально завтра.
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