Через провальний результат Гриценко готовий піти з посади керівника партії
20:51, 26 жовтня 2014Політика
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Лідер Громадянської позиції Анатолій Гриценко заявляє, що готовий подати у відставку з посади керівника партії.
Гриценко
Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна"
"Громадянська позиція не проходить у ВР. Це не дає оптимізму, але ми це приймаємо", - сказав він, передає Українська правда.
Читайте такожРезультати національного телевізійного екзит-полу "Це вибір людей, його треба визнати, а далі аналізувати вже самих себе", - сказав він.
Гриценко зазначив, що рішення подати у відставку з посади голови партії буде чесним рішенням.
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