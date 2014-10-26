Через провальний результат Гриценко готовий піти з посади керівника партії

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна"

"Громадянська позиція не проходить у ВР. Це не дає оптимізму, але ми це приймаємо", - сказав він, передає Українська правда.

Читайте такожРезультати національного телевізійного екзит-полу "Це вибір людей, його треба визнати, а далі аналізувати вже самих себе", - сказав він.

Гриценко зазначив, що рішення подати у відставку з посади голови партії буде чесним рішенням.