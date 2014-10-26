На 32-й блокпост під Смілим доставили воду та їжу

21:52, 26 жовтня 2014
Політика
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На блокпост під Смілим, який постійно зазнає атак бойовиків, доставили провізію та воду.

Бійцям АТО під Смілим підвезли припаси / УНІАН

Про це повідомляє Твіттер президента України Петра Порошенка.

"На 32-й блокпост доставлено воду та їжу", - говориться в повідомленні.

Дані підтвердив радник міністра оборони Юрій Бірюков. За його словами, дані про доставку припасів на блокпост  в телефонній розмові підтвердили Порошенко та міністр оборони Степан Полторак.

Читайте такожСили АТО готують операцію з деблокування 32-го блокпосту Нацгвардії поблизу Смілого "Перший подзвонив (кхммммм, добрий вечір Петро Олексійович!) І розповів про те, що 30 хвилин тому КрАЗ ВСУ дійшов до блокпоста. Вода і продовольство", - написав Бірбков у Facebook.

Також йому підтвердили прибуття КрАЗу з продуктами бійці блокпосту.

"UPD 20:43 26/10/2014 - інформація підтверджена з блокпосту, КрАЗ розвантажується зараз", - пише Бірюков.

Post by Юрий Бирюков.

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