На 32-й блокпост під Смілим доставили воду та їжу

Про це повідомляє Твіттер президента України Петра Порошенка.

"На 32-й блокпост доставлено воду та їжу", - говориться в повідомленні.

На 32-й блокпост доставлено воду та їжу. — Петро Порошенко (@poroshenko) October 26, 2014

Дані підтвердив радник міністра оборони Юрій Бірюков. За його словами, дані про доставку припасів на блокпост в телефонній розмові підтвердили Порошенко та міністр оборони Степан Полторак.

Читайте такожСили АТО готують операцію з деблокування 32-го блокпосту Нацгвардії поблизу Смілого "Перший подзвонив (кхммммм, добрий вечір Петро Олексійович!) І розповів про те, що 30 хвилин тому КрАЗ ВСУ дійшов до блокпоста. Вода і продовольство", - написав Бірбков у Facebook.

Також йому підтвердили прибуття КрАЗу з продуктами бійці блокпосту.

"UPD 20:43 26/10/2014 - інформація підтверджена з блокпосту, КрАЗ розвантажується зараз", - пише Бірюков.