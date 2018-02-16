Кубів відзначив успіхи Тернопільщини у залученні інвестицій (відео)

Він також подякувати керівництву області за прорив в напрямку розвитку економіки, а також тим, хто долучається до розвитку Тернопілля та його промоції.

Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів відзначив успіхи Тернопільщини у залученні інвестицій.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це він сказав учора під час столичного форуму «Благословенне Тернопілля», де область презентувала свій економічний, освітній, науковий, історичний та культурно-мистецький потенціали.

«Довіра до Тернопілля зростає як в Україні, так і в світі. Саме тому, сьогодні ми говоримо про більше 5 млрд грн прямих інвестицій, про понад 600 млн грн, вкладених в капітальний ремонт та будівництво доріг, про створення близько 8 тис. нових робочих місць. Ми говоримо про великі бюджети, які бачимо і в науці, і в інноваціях, і в інвестиціях. Водночас, перед нами лежить велика відповідальність – що сьогодні ми маємо зробити більше, ніж вчора», – акцентував Кубів.

Він також подякувати керівництву області за прорив в напрямку розвитку економіки, а також тим, хто долучається до розвитку Тернопілля та його промоції.

«Я сьогодні із задоволенням скажу, що для мене село Мшанець Зборівського району, сільська школа, моє дитинство, студентство, – це те що не забувається ніколи. Тому я щасливий, що можу побути тут серед своїх друзів, земляків, поспілкуватися з ними та щиро потішитися їхніми здобутками. Тернопільщина – це земля видатних людей, які своїм внеском у різних галузях розвивають її потенціал та прославляють в Україні та світі», – додав Кубів.