Квот не буде - Порошенко про новий Кабмін

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив на брифінгу.

На питання про те, кого він бачить кандидатом на пост прем'єр-міністра України, Порошенко не дав відповіді і лише сказав: «На сьогоднішній день я б хотів, щоб ми в парламенті пропонували нові традиції».

«Якщо ви хочете мене запитати, чи бачу я «Народний фронт» у якості партнера по коаліції. Так, це основні наші партнери. Це наші партнери».

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Він підкреслив, що партія «Блок Петра Порошенко» і «Народний фронт» повинні бути разом і при цьому додав: «у нас будуть відкриті пропозиції для дуже багатьох». При цьому Порошенко підкреслив, що «точно не для опозиційного блоку».

Порошенко зазначив, що зацікавлений в тому, щоб «у нас була коаліція в 300 голосів, і я зацікавлений в тому, щоб ми провели фундаментальні зміни Конституції, в тому числі зміни децентралізації».

«Тому наші двері будуть відкриті», - підкреслив Порошенко.

«Вимоги будуть не за прізвищами. Квот не буде», - підкреслив президент.

Він підкреслив, що не буде так, що спочатку буде обраний прем'єр, а потім він буде набирати собі якусь команду, а всі від цього відчужуватись. Він підкреслив, що «є 10 днів, коли ми повинні сформувати, я дуже сподіваюся, найкращий уряд України. Тому що ніякий інший з цими викликами, які стоять перед країною, не впорається».