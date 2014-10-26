"Опозиційний блок" сподівається на фракцію з 50-60 депутатів
23:08, 26 жовтня 2014Політика
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Політична партія ”Опозиційний блок” заявляє, що сподівається на формування фракції в новообраній Верховній Раді в кількості 50-60 народних депутатів.
"Опозиційний блок" сподівається на фракцію з 50-60 депутатів / 0629.com.ua
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу керівник штабу "Опозиційного блоку" Сергій Ларін.
”Ми прогнозуємо і бачимо, що десь близько 30 депутатів ми можемо мати мажоритарників, які ввійдуть у фракцію ”Опозиційного блоку”, - сказав Ларін.
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При цьому він повідомив, що партія сподівається, що фракція буде мати ”як мінімум 50-60 народних депутатів”.
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