"Опозиційний блок" сподівається на фракцію з 50-60 депутатів



Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу керівник штабу "Опозиційного блоку" Сергій Ларін.

”Ми прогнозуємо і бачимо, що десь близько 30 депутатів ми можемо мати мажоритарників, які ввійдуть у фракцію ”Опозиційного блоку”, - сказав Ларін.

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При цьому він повідомив, що партія сподівається, що фракція буде мати ”як мінімум 50-60 народних депутатів”.