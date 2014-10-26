За даними екзит-полу у 200-му окрузі перемагає Антон Яценко

Незважаючи на брудну піар-команію, яка активно застосовувалася проти народного депутата України, безпартійного самовисуванця Антона Яценка, він є лідером серед кандидатів в народні депутати України у 200-му одномандатному виборчому окрузі.

"Люди сказали своє слово. Незважаючи на всі провокації, жителі округу зробили свій вибрів і потрібно поважати думку людей. Вдячний всім жителям округу за підтримку. Знайте, що я і надалі працюватиму для вас, як і працював", - прокоментував результати екзит-полу Антон Яценко. – "З метою захисту результатів виборів ми оприлюднюю результати екзит-полу, який проводила RGB GROUP".

Крім того Антон Яценко звернувся до своїх опонентів, які намагалися зірвати вибори.

"Звертаю увагу опонентів, які налаштовані на зрив виборів, що сьогодні на 200 одномандатному виборчому окрузі працюють міжнародні організації та представники ОБЕЄ. Також прошу представників ЗМІ довести результати екзит-полу до людей, щоб не допустити фальсифікації з боку опонентів", - зазначив Антон Яценко.