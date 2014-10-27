Семенченко чекає на новий етап військової агресії Росії

Про це він сказав в прямому ефірі проекту "Ніч виборів" на телеканалі "Україна" в неділю, повідомляє Українська правда.

"Мене цікавить, яким чином допомогти пережити зиму людям на Донбасі, як допомогти їм створити загони народної міліції. Адже цілком скоро нас очікує новий виток війни з Росією", - сказав Семенченко.

"Знову нам будуть розповідати про те, що ми не можемо пережити цього удару, про те, що ми слабкі. Тобто, є програма конкретних дій, заради яких ми готові об'єднатися, і заради яких ми готові працювати. Але сьогодні про це говорити точно передчасно", - додав він.

Читайте такожКомбати батальйонів закликали президента заборонити серіали про російських силовиків"Я вважаю, що Росія зараз не нападає з однієї простої причини: вона вважає, що може перемогти політично. Як тільки ця можливість закриється, почнеться новий етап військової агресії. Війна складається з трьох частин: це війна образів і ідей, інформаційна війна, яку ми не тільки програємо, ми її і не ведемо, і це війна підкупу і зради", - зазначив комбат.

На думку Семенченка, перш за все, потрібно не зосереджуватися на нових реформах, нових законах, а домогтися виконання старих.

"А це органи, які завідують безпекою нашої країни - прокуратура, МВС, СБУ. Коли вони почнуть працювати, тоді можна серйозно говорити про те, що ми станемо сильними".