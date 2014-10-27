Найвища явка виборців зафіксована у західних областях - ЦВК



Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив заступник голови Центральлної виборчої комісії Андрій Магера.

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“Лідером у нас є Львівська область, де активність виборців - понад 70%. Також серед лідерів Тернопільська область, Волинська область, Івано-Франківська. Непогані цифри дає центральна Україна, але пасуть задніх Харківська, Одеська області, Закарпатська, Херсонська та Миколаївська. Із зрозумілих причин явка в Донецькій області - 31%, Луганській - 33%. Але з точки зору сьогоднішньої ситуації - це реальна цифра, яка могла бути в цих регіонах і маємо з розумінням до цього поставитись. Також столиця України не пасе задніх - явка 56%”, - сказав Магера.