Луценко, Сюмар і Садовий назвали реформи, за які одразу візьмуться в новій Раді

Про це кандидати в народні депутати заявили в ефірі програми "Право на владу", передає ТСН.

Так, мер Львова Андрій Садовий, лідер партії "Самопоміч" вважає, що після проходження представників його політичної сили до парламенту буде ініціюватися реформа органів місцевого самоврядування.

Зокрема, Садовий виступає за розширення прав українських сіл і міст, а також скорочення кількості депутатів органів місцевого самоврядування.

Також Садовий вважає, що в Раді повинно приділити в першу чергу увагу і судовій реформі, а також створенню муніципальної міліції.

У свою чергу, голова партії "Блок Петра Порошенка" Юрій Луценко переконаний, що у новій Раді потрібно братися за посилення боротьби з корупцією, ухвалити зміни в податковій системі, а також децентралізацію влади. Політик додав, що цими трьома реформами справа не обмежиться.

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Представник "Народного фронту" Вікторія Сюмар вважає, що важливо почати реформи зі змін у правоохоронній системі і Збройних сил України.

Однак, вона додала, що реформувати країну дуже важко в час зовнішньої агресії.

Також Сюмар погодилась з ідеєю реформування податкової системи, що дозволить ухвалити бюджет-2015 вже за нових правил.

І третьою реформою, на думку представниці "Народного фронту", має стати також децентралізація.