У Держдумі не вважають вибори в Україні вільними і демократичними
У Держдумі поважають вибір тих, хто взяв участь у виборах у Верховну Раду й хоче співробітничати з тими депутатами, які налаштовані на конструктив.
Про це заявив глава комітету палати у справах СНД, євразійської інтеграції й зв'язків зі співвітчизниками Леонід Слуцький, передає ТАСС.
"Ми поважаємо вибір тих, хто взяв участь у голосуванні", - зазначив він.
"Ми не виключаємо можливості співробітництва з тими депутатами Верховної ради, які будуть налаштовані на конструктивну взаємодію з Росією у двосторонньому форматі або на міжнародних парламентських майданчиках", - сказав Слуцький.
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Разом з тим, за його словами, у Росії також "розуміють, що вибори не були вільними й демократичними, оскільки схід і південний схід України не взяли участь у голосуванні або приймали вкрай малим відсотком від загальної кількості виборців".
"Понад мільйон виборців перебуває за межами країни, тривають військові дії на Донбасі, відсутня свобода ЗМІ", - вважає він.
"По кожному із цих параметрів вибори не можуть бути визнані демократичними", - додав депутат.