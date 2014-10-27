У Держдумі не вважають вибори в Україні вільними і демократичними

Про це заявив глава комітету палати у справах СНД, євразійської інтеграції й зв'язків зі співвітчизниками Леонід Слуцький, передає ТАСС.

"Ми поважаємо вибір тих, хто взяв участь у голосуванні", - зазначив він.

"Ми не виключаємо можливості співробітництва з тими депутатами Верховної ради, які будуть налаштовані на конструктивну взаємодію з Росією у двосторонньому форматі або на міжнародних парламентських майданчиках", - сказав Слуцький.

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Разом з тим, за його словами, у Росії також "розуміють, що вибори не були вільними й демократичними, оскільки схід і південний схід України не взяли участь у голосуванні або приймали вкрай малим відсотком від загальної кількості виборців".

"Понад мільйон виборців перебуває за межами країни, тривають військові дії на Донбасі, відсутня свобода ЗМІ", - вважає він.

"По кожному із цих параметрів вибори не можуть бути визнані демократичними", - додав депутат.