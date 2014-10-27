Cенатори закликають США надати Україні реальну допомогу – оборонну зброю

Про це повідомляє Голос Америки.

«Україні потрібна наша підтримка. Якщо США не нададуть військову допомогу, ніхто інший цього не зробить», - йдеться в заяві.

У документі зазначається, що «українці голосують на виборах до Верховної Ради. Російська агресія тяжіє над цим процесом, оскільки президент Путін і далі заперечує здатність України вирішувати своє майбутнє. Росія активно намагається перешкодити Україні здійснити свої прагнення до більш вільного та гідного майбутнього».

Сенатори констатують, що «минув місяць, відколи український уряд оголосив угоду про припинення вогню з підтримуваними Росією бойовиками в південно-східній Україні. Бойовики регулярно порушували цю угоду, і з часу набрання нею чинності сотні українських солдатів загинули в боях із силами сепаратистів».

Читайте такожУ Вашингтоні проголосували понад 300 осіб, у Нью-Йорку – майже 900«Ще в липні ми закликали США надати Збройним Силам України оборонну зброю, необхідну для охорони кордонів, захисту суверенітету, відбиття російської агресії та збереження верховенства закону. Хоча США сприяли наданню Україні важливих гарантій за позиками та допомагали їй отримати позики від МВФ і ЄС, украй важливі політичні та економічні реформи, здійсненню яких покликані сприяти ці позики, неможливі, якщо Україна не зможе зберегти свою територіальну цілісність і якщо українці житимуть під постійною загрозою нападу підтримуваних Росією сепаратистів. Хоча зобов’язання США надавати більше несмертоносної зброї – це позитивний крок, ми сподіваємося, що оборонні воєнні засоби скоро потраплять до тих, кому вони потрібні», - наголошуються сенатори у своїй заяві.

Вони підкреслюють: «Допомога важлива, так само як моральна, дипломатична та політична підтримка, яку ми пропонуємо Україні. Однак заяви про солідарність не здатні зупинити кулі, допомога сама по собі не обороняє кордони, і наші слова про підтримку територіальної цілісності України не забезпечать цю цілісність».

«Справді, - упевнені вони, - лише Україна може забезпечити своє майбутнє, але їй потрібна для цього наша допомога. Україні потрібна оборонна зброя для захисту від збройних нападів; дрони для спостереження за кордонами та відбиття спроб порушень її суверенітету; надійні засоби комунікації, щоб не дозволити Росії дізнаватися про українські плани та розташування військ; їй потрібен контрбатарейний радар. Однак найважливіше – їй потрібне чітке зобов’язання США та наших союзників надавати якісну техніку в необхідній кількості, щоб захистити свою незалежність».

Читайте такожНємцов привітав українців з європейським виборомСенатори вважають, що більше не можна дозволяти Росії диктувати майбутнє східної України: «І ми не повинні забувати про Крим. Своїм вторгненням і незаконним захопленням Криму та подальшим захопленням частин східної України Росія нахабно знехтувала всі 10 засадничих принципів ОБСЄ і численні інші міжнародні угоди, підірвавши міжнародний світовий порядок».

«Хоча ми повинні й надалі працювати з нашими союзниками в ЄС і НАТО над створенням загальної політики, заснованої на наших спільних інтересах і цінностях, жодна інша нація чи група націй не має необхідного поєднання політичної волі, чіткого бачення моральні принципи та здатності протистояти Росії», - вважають сенатори.

Вони наголошують, що «український народ готовий стати поряд з нами, як і вільні європейські народи. Але спершу ми маємо стати на їхній захист». «Для початку ми повинні дотриматися нашого зобов’язання та надати українським військам ту допомогу, з якою вони зможуть захистити свій народ від сил, які загрожують їхньому існуванню як незалежної держави», - зазначають у заяві сенатори.