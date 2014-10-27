Під Маріуполем почався обстріл позицій АТО під Талаківкою

За повідомленням ШОМ, сьогодні о 07.10 ранку з боку бойовиків "ДНР" почався обстріл з мінометів і "Градів" позицій сил АТО, розташованих в околицях селища Талаківка. За інформацією на 09.06 убитих і поранених з боку ЗСУ та МВС України немає, повідомляє 0629.

Читайте такожПорошенко заявив, що Маріуполь і захопити Одесу неможливоЗа повідомленнями військовослужбовців в селі Талаківка зруйновано 3 будинки, є інформація про постраждалих серед мирних жителів. Відомості уточнюються.