Під Маріуполем почався обстріл позицій АТО під Талаківкою
10:09, 27 жовтня 2014Політика
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В районі селища Талаківка сьогодні вранці почався обстріл позицій АТО з боку збройних формувань "ДНР".
REUTERS
За повідомленням ШОМ, сьогодні о 07.10 ранку з боку бойовиків "ДНР" почався обстріл з мінометів і "Градів" позицій сил АТО, розташованих в околицях селища Талаківка. За інформацією на 09.06 убитих і поранених з боку ЗСУ та МВС України немає, повідомляє 0629.
Читайте такожПорошенко заявив, що Маріуполь і захопити Одесу неможливоЗа повідомленнями військовослужбовців в селі Талаківка зруйновано 3 будинки, є інформація про постраждалих серед мирних жителів. Відомості уточнюються.
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