Кримчани бояться називати себе українцями - блогер

Про це пише блогер Кіра Кримова в статті, опублікованій на сайті Крым.Реалии.

Згідно зі статтею, на кримчан, що не побажали взяти добровільну участь у перепису, чиниться жорсткий пресинг.

Отримавши відмову, переписувачі приходять знову і знову, з другого разу риторика змінюється відвертими погрозами. Загрожують міліцією, якоюсь «перевірковою комісією», налаштовують проти «відмовників» сусідів.

"В перепису відмовилися брати участь. На наступний день на під'їзді висіло оголошення, що мешканці таких-то квартир не взяли участь у переписі. Відразу сусіди занепокоїлися, стали ловити нас скрізь будинку, просити прийти на переписну ділянку, або подзвонити за таким-то номером, щоб домовитися на зручний час з переписувачами. Переписувачі прийшли ще не раз і не 2, а 5! І кожного раз погрожували міліцією. Чекаємо коли цей "бєспрєдєл" закінчиться", - цитує автор кримчанку Ірину С.

Читайте такожКримчанам розповіли, як не брати участь в російському "переписі"Крім відвертого тиску на "відмовників", переписувачі дискримінують українців.

"Прийшли переписувачі. Відмовився. Пішли. На наступний день прийшли знову, погрожували міліцією-поліцією. Дружина наполягла, щоб ми переписались, тому що не хочемо проблем і тріпання нервів. В графі національність записалися як українці... Виникла незручна пауза. Переписувачі перепитали - точно українці? Ми кивнули. Але пауза насторожила", - розповів Євген С.

На його думку, багато українців будуть записуватися росіянами, щоб уникнути переслідувань.