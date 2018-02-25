Експерт назвав головний "приз" майбутніх президентських виборів в Україні

11:46, 25 лютого 2018
Політика
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Експерт назвав головний "приз" майбутніх президентських виборів в Україні / фото УНІАН

Про це, відповідаючи на питання читача, заявив директор соціологічної служби "Український барометр", політолог та соціолог Віктор Небоженко під час чату в "Главреді".

За його словами, майбутній президент чудово розуміє, що Захід дасть гроші на відбудову Донбасу.

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"Один нетерплячий міністр (Арсен Аваков) навіть назвав суму, необхідну на відбудову Донбасу — 20 мільярдів доларів, і першим погодився ці гроші освоїти. Так що приз майбутнього президента України — це 20 мільярдів на відбудову Донбасу", — пояснив експерт.

Захід наполягає, що Донбас має відбудовуватися при активній участі Росії, зазначив він.

"Я думаю, що відновлення Донбасу в політичному, економічному і соціальному плані це буде, швидше, робота Заходу і Росії. Меншою мірою — України", — додав Небоженко.

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Теги: #президент України#вибори в Україні#відбудова Донбасу#президентські вибори в Україні