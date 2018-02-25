Експерт назвав головний "приз" майбутніх президентських виборів в Україні

Майбутній президент чудово розуміє, що Захід дасть гроші на відбудову Донбасу, стверджує експерт.

Кошти, що виділяються на інфраструктурні проекти, є головним питанням майбутніх президентських виборів в Україні.

Про це, відповідаючи на питання читача, заявив директор соціологічної служби "Український барометр", політолог та соціолог Віктор Небоженко під час чату в "Главреді".

За його словами, майбутній президент чудово розуміє, що Захід дасть гроші на відбудову Донбасу.

Читайте також"Розчистити політичне поле": експерт пояснив, навіщо Порошенку дострокові вибори

"Один нетерплячий міністр (Арсен Аваков) навіть назвав суму, необхідну на відбудову Донбасу — 20 мільярдів доларів, і першим погодився ці гроші освоїти. Так що приз майбутнього президента України — це 20 мільярдів на відбудову Донбасу", — пояснив експерт.

Захід наполягає, що Донбас має відбудовуватися при активній участі Росії, зазначив він.

"Я думаю, що відновлення Донбасу в політичному, економічному і соціальному плані це буде, швидше, робота Заходу і Росії. Меншою мірою — України", — додав Небоженко.