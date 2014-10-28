Екс-регіонал Ківалов проходить в Раду
16:10, 28 жовтня 2014Політика
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В одномандатному виборчому окрузі №135 в Одеській області на виборах до Верховної Ради лідирує народний депутат VII скликання, самовисуванець Сергій Ківалов.
Ківалов набрав 28,80% / УНІАН
Згідно з даними, оприлюдненими на сайті ЦВК за результатами опрацювання 100% електронних протоколів дільничних виборчих комісій в окрузі, Ківалов набрав 28,80%, або 17 561 голосів.
На другому місці самовисуванець Володимир Рондін, за якого проголосували 23,04% виборців (14 048 голосів).
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Раніше повідомлялось, що свободівець Іллєнко також проходить в Раду. За нього проголосували 39,55% виборців.
Також в Раду проходить чинний міністр інфраструктури Максим Бурбак. За даними ЦВК, Бурбак набирає майже 25% голосів виборців (оброблено 90% протоколів). Найближчого конкурента міністр випереджає на 4 тисячі голосів.
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