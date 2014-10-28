ЦВК: На жодному зі 198 округів, де відбулися вибори, нема підстав їх не визнавати

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу журналістам повідомив прес-секретар ЦВК Костянтин Хівренко.

На запитання, чи існують мажоритарні округи, де ЦВК теоретично розглядає можливість, з огляду на кількість скарг та порушень, проведення перевиборів, Хівренко відповів: "Закон дозволяє при певному переліку причин чи наявності однієї з них, оголосити недійсними результати лише на окремих дільницях, але це не дає підстав для того, щоб голосування в цілому окрузі, було визнано недійсним. Відтак, підстав говорити про те, що в якомусь окрузі за підсумками голосування, ми не будемо мати народного депутата-мажоритарника, немає сенсу".

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