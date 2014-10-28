У мережі з'явилося відео звірячого побиття людей донецькими бойовиками

Відео виклав на відеохостинг Youtube користувач Михаил Бережной.

В описі вказано, що це "бєспрєдєл" Петровського підрозділу "Оплот" (командир Варган)".

Читайте такожБойовики розстріляли "швидку допомогу" під Широким, три людини загинули (перехоплення переговорів)На запису видно, як озброєні люди жостоко б'ють беззбройних ногами і прикладами. Дехто з побитих після екзекуції не може підвестися, і їх виносять бойовики. Там, де лежали побиті, залишаються великі калюжі крові.

Увага - на відео зафіксовані сцени насильства та жорстокості, які не рекомендовані для перегляду неповнолітнім та людям зі слабкою психікою