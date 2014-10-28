У мережі з'явилося відео звірячого побиття людей донецькими бойовиками
20:44, 28 жовтня 2014Політика
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У мережі виклали відеозаписи з камер спостереження, де, імовірно, зображені бойовики "Оплоту", які жорстоко б'ють ногами і прикладами людей на вулицях Донецька.
Бойовики по-звірячому били людей прикладами та ногами / скріншот youtube
Відео виклав на відеохостинг Youtube користувач Михаил Бережной.
В описі вказано, що це "бєспрєдєл" Петровського підрозділу "Оплот" (командир Варган)".
Читайте такожБойовики розстріляли "швидку допомогу" під Широким, три людини загинули (перехоплення переговорів)На запису видно, як озброєні люди жостоко б'ють беззбройних ногами і прикладами. Дехто з побитих після екзекуції не може підвестися, і їх виносять бойовики. Там, де лежали побиті, залишаються великі калюжі крові.
Увага - на відео зафіксовані сцени насильства та жорстокості, які не рекомендовані для перегляду неповнолітнім та людям зі слабкою психікою
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