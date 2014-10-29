Від Закарпаття по мажоритарці в Раду пройшли брати Балоги

За результатами підрахунку 100% голосів по мажоритарних округах, до нового парламенту проходять три брати Балоги, передає ТСН.

У 69-му окрузі впевнену перемогу здобуває Віктор Балога, колишній міністр з надзвичайних ситуацій та голова секретаріату президента Ющенка. Він набрав 61,91% голосів у своєму окрузі.

Його брат Павло Балога переміг у 71-м окрузі, набравши 44,62% голосів.

Ще один з братів, голова Закарпатської ОДА Іван Балога, став переможцем виборів у 73-му окрузі. За нього свої голоси віддали 44,68%. Усі троє братів ішли в Раду як самовисуванці.

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У 68-му окрузі вибори виграв Роберт Горват з "Блоку Петра Порошенка" (21,58% голосів).

У 70-му окрузі переможцем став самовисуванець Михайло Ланьо (38,75% голосів).

Від 72-го округу в Раду йде самовисуванець Василь Петьовка, за якого віддали свої голоси 68,04% виборців.