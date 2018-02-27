Тимошенко закликає Верховну Раду захистити українську ГТС

Політик повідомила, що «Батьківщина» готує відповідний законопроект проти будь-яких маніпуляцій з ГТС і закликає депутатів його підтримати.

«Батьківщина» закликає парламент стати на захист української газотранспортної системи (ГТС) та не дозволити тіньові оборудки з нею.

Про це лідер фракції Юлія Тимошенко наголосила під час виступу з трибуни Верховної Ради, передає прес-служба Батьківщини.

Політик повідомила, що «Батьківщина» готує відповідний законопроект проти будь-яких маніпуляцій з ГТС і закликає депутатів його підтримати.

«Треба негайно проголосувати в залі законопроект, який забороняє будь-які маніпуляції з газотранспортною системою. Вона коштує 300 млрд євро. Запам’ятайте цю цифру!» – наголосила Юлія Тимошенко.

Як зауважила лідер «Батьківщини», «ГТС, якою володіє народ, а не продажні політики, є частиною важливого ресурсного фонду для відновлення економіки держави».

«У країни та в українського народу ще залишилися ресурси, які можуть дати потужний поштовх для відновлення нашої економіки, адже ситуація критична – борг України майже дорівнює обсягу ВВП», – зазначила вона.

Екс-прем’єр-міністр також зауважила, що для побудови ГТС потрібно 300 млрд євро: «Ця власність носить як політичний, так і економічний характер, і є безцінним скарбом».

Політик нагадала, що кілька скликань тому за ініціативою «Батьківщини» був ухвалений закон про заборону «приватизації, корпоратизації та будь-яких маніпуляцій з ГТС», а цим складом парламенту у шахрайський спосіб були внесені антидержавницькі зміни у відповідний закон.

«Зараз голова НАК «Нафтогаз України» Коболєв розпочав процес, по суті, передачі ГТС без будь-яких грошей. 49% передається в концесію і вони розглядають способи передачі газотранспортної системи практично у власність закордонної компанії. Хто Коболєву дав право розпоряджатися майном народу? Хто дав право за зачиненими дверима сьогодні позбавляти Україну найціннішого активу, який в нас є? Чому парламент нічого не знає? Чому уряд за спиною парламенту щось робить?» – звернулася до колег парламентарій.

«Якщо залишилася хоч крапля совісті у політиків, які отримали від народу владу, треба негайно проголосувати в залі законопроект, який забороняє будь-які маніпуляції з ГТС України», – підсумувала Юлія Тимошенко.