Під Маріуполем бойовики ведуть перестрілку між собою

Про це повідомляє 0629 з посиланням на прес-секретаря АТО в Маріуполі Дмитра Горбунова.

Як уточнюється, стрілянина почалася в 9:00 в районі населеного пункту Водяне неподалік від Маріуполя.

Перестрілка між бойовиками продовжується і зараз. У бік української території обстріл не ведеться.

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