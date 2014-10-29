Під Маріуполем бойовики ведуть перестрілку між собою
11:49, 29 жовтня 2014Політика
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Сьогодні вранці в Новоазовському районі Донецької області на території, підконтрольній ДНР, почалася стрілянина з мінометів.
REUTERS
Про це повідомляє 0629 з посиланням на прес-секретаря АТО в Маріуполі Дмитра Горбунова.
Як уточнюється, стрілянина почалася в 9:00 в районі населеного пункту Водяне неподалік від Маріуполя.
Перестрілка між бойовиками продовжується і зараз. У бік української території обстріл не ведеться.
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