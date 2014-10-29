У МВС почалася люстрація: звільнено понад 90 осіб, у тому числі 8 генералів – Аваков

Про це повідомляє у Facebook міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Загалом у рамках першого етапу вчора, моїм наказом звільнено з органів 91 працівника, з числа тих, які займали керівні посади як в апараті міністерства, так і в територіальних органах", - заявив він.

За словами міністра, під люстрацію потрапили 8 генералів.

Читайте такожМін’юст оприлюднив список звільнених чиновників за законом про люстраціюСеред звільнених: начальники обласних УВС - Київській, Донецькій, Чернігівській, Тернопільській, Хмельницькій, Полтавській; керівництво Департаменту служби охорони та підрозділів ДАІ.

Нагадаємо, Закон "Про очищення влади"набув чинності 16 жовтня, на наступний день після його публікації.