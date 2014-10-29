У МВС почалася люстрація: звільнено понад 90 осіб, у тому числі 8 генералів – Аваков
13:40, 29 жовтня 2014Політика
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В МВС, у відповідності з вимогами Закону України "Про очищення влади", розпочато процес люстрації.
У МВС почалася люстрація / УНІАН
Про це повідомляє у Facebook міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
"Загалом у рамках першого етапу вчора, моїм наказом звільнено з органів 91 працівника, з числа тих, які займали керівні посади як в апараті міністерства, так і в територіальних органах", - заявив він.
За словами міністра, під люстрацію потрапили 8 генералів.
Читайте такожМін’юст оприлюднив список звільнених чиновників за законом про люстраціюСеред звільнених: начальники обласних УВС - Київській, Донецькій, Чернігівській, Тернопільській, Хмельницькій, Полтавській; керівництво Департаменту служби охорони та підрозділів ДАІ.
Нагадаємо, Закон "Про очищення влади"набув чинності 16 жовтня, на наступний день після його публікації.
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