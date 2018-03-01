У Луцьку побилися депутати (фото, відео)

Внаслідок інциденту невідомі зламали один з депутатських пультів, призначених для голосування.

У Луцькій міській раді під час голосування за скандальне питання №66, яким рада віддала в оренду землю на вулиці Рівненській, у залі виникла сутичка між депутатами, муніципальною вартою і невідомими чоловіками.

Під час голосування питання депутат Павло Данильчук увімкнув музику, взяв колонку і намагався з нею пройти до президії, передає "Волинь 24".

Йому на заваді стали представники муніципальної варти і невідомі чоловіки спортивної статури.

Читайте такожМітингувальники під Радою під вигуки "м*дак" закидали депутата Гончаренка яйцями (відео)Водночас рішення про те, щоб віддати в оренду ділянку на вулиці Рівненській, прийняли – за проголосували 23 депутати. Цим рішенням депутати віддали землі комунальної власності фірмі "Житловий квартал" на вулиці Рівненській, 119. Землю передали в оренду на 10 років. Площа ділянки - майже два гектари.

Після цього головуючий на сесії Григорій Пустовіт оголосив перерву на 15 хвилин.

"Коли на розгляд сесії внесли проекти рішення щодо передачі земельних ділянок ТОВ "Житловий квартал! для зведення багатоквартирних будинків, частину з яких забудовник обіцяє безкоштовно передати на потреби на потреби пільгової квартирної черги у місті, Данильчук взяв колонку, з якої гучно грала музика, і спробував пройти до президії. Розпочалась сутичка, яка тривала близько хвилини", - повідомляють "Волинські новини".