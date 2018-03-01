Рабінович подасть в суд на Кабмін через рішення КС про незаконність оподаткування пенсій

Рабінович вимагає від уряду негайної реакції на рішення Конституційного суду.

Після рішення Конституційного суду України про незаконність оподаткування пенсій влада зобов'язана перерахувати виплати і відшкодувати людям незаконно відібрані гроші.

Про це на своїй сторінці в Facebook заявив голова парламентського підкомітету з прав людини і лідер партії «За життя» Вадим Рабінович.

«Вчора Конституційний суд України визнав незаконним оподаткування пенсій. Проте ніхто не підняв питання про людей – як повернути пенсіонерам ті кошти, які різними урядами протягом декількох років відбиралися у них незаконно. І хто понесе відповідальність за це незаконне рішення», – написав політик.

Рабінович вимагає від уряду негайної реакції на рішення Конституційного суду, яке вступило в силу і оскарженню не підлягає.

«Необхідно негайно перерахувати пенсії і повернути до копійки все тим людям, у яких незаконно кілька років забирали гроші з і без того жебрацьких пенсій», – наголосив голова партії «За життя».

Крім того, він вважає необхідним «знайти винних».

«Необхідно повідомити людям, хто понесе покарання за порушення Основного Закону (Конституції) України. Має совість влада зобов'язана вибачитися перед людьми – а за великим рахунком, оголосити про свою неспроможність! Партія «За життя» офіційно заявляє: ми подаємо позов до суду на Кабінет міністрів з вимогою про негайне виконання рішення Конституційного суду України та перерахунку пенсій, а також про покарання винних за неконституційні дії» – написав Рабінович.