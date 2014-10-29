«Прем`єр-міністр ДНР» покарав бойовиків з «Оплоту» за криваву бійку - РНБО

Про це УНІАН повідомили в Інформаційно-аналітичному центрі РНБО.

«Ця ситуація неприємна. Вдвічі неприємно, що в цьому брали участь бійці мого підрозділу «Оплот». За фактом проведено розслідування, 12 осіб вже арештовано. Ведуться слідчі заходи», – заявив Захарченко місцевим журналістам, йдеться в повідомленні.

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Він додав, що для нього «всі військові рівні». «Якщо бійці порушують статут, порушують закон ДНР, незважаючи на їхні посади, почесті, заслуги перед вітчизною, закон єдиний для всіх, удвічі буде покарання для бійців «Оплоту», тому що цей підрозділ я створював», – сказав ватажок бойовиків.

В Інформаційно-аналітичному центрі РНБО України зазначили, що мають ще низку неспростовних доказів, які свідчать про відверто ворожу атмосферу всередині проросійських бойовиків, зокрема серед ватажків російських бандоформувань. Традиційно, предметом розбіжностей є гроші у величезних сумах. В цьому разі, як підкреслили в РНБО, рішення щодо них вже повинен приймати верховний головнокомандуювач Росії, «тому що там теж є статути і закони».