У МЗС прокоментували рішення "Газпрому" розірвати контракти з Україною
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що "Газпром" намагається підвищити ставки у своїй грі. Так він відреагував на рішення російського газового монополіста розірвати контракти з українським "Нафтогазом".
Читайте такожПорошенко - українцям: прошу на декілька днів "прикрутити опалення""Вчора я "Газпром" назвав "наперсточниками", а сьогодні вони поводяться, як гравці у покер, і намагаються підвищувати ставки. Лише незрозуміло, у що і з ким вони грають", - йдеться у його повідомленні в Twitter.
Як повідомляв УНІАН, російський газовий монополіст "Газпром" на тлі програшу в Стокгольмському арбітражі вирішив почати процедуру розірвання чинних контрактів на транзит і купівлю газу з нафтогазовим холдингом "Нафтогаз України".
28 лютого «Нафтогаз» отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу за позовом української компанії до російського газового монополіста «Газпром», згідно з яким арбітраж зобов'язав «Газпром» виплатити «Нафтогазу» 4,63 млрд дол. За підсумком розгляду двох справ російський «Газпром» заборгував української компанії 2,56 млрд дол.
Вчора я Газпром назвав «наперсточниками», а сьогодні вони поводяться як гравці у покер і намагаються підвищувати ставки. Лише незрозуміло, у що і з ким вони грають. https://t.co/ZtlbIC4bOj— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) March 2, 2018