У МЗС прокоментували рішення "Газпрому" розірвати контракти з Україною

Клімкін зазначив, що у "Газпромі" поводяться, як гравці у покер.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що "Газпром" намагається підвищити ставки у своїй грі. Так він відреагував на рішення російського газового монополіста розірвати контракти з українським "Нафтогазом".

Читайте такожПорошенко - українцям: прошу на декілька днів "прикрутити опалення""Вчора я "Газпром" назвав "наперсточниками", а сьогодні вони поводяться, як гравці у покер, і намагаються підвищувати ставки. Лише незрозуміло, у що і з ким вони грають", - йдеться у його повідомленні в Twitter.

Як повідомляв УНІАН, російський газовий монополіст "Газпром" на тлі програшу в Стокгольмському арбітражі вирішив почати процедуру розірвання чинних контрактів на транзит і купівлю газу з нафтогазовим холдингом "Нафтогаз України".

28 лютого «Нафтогаз» отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу за позовом української компанії до російського газового монополіста «Газпром», згідно з яким арбітраж зобов'язав «Газпром» виплатити «Нафтогазу» 4,63 млрд дол. За підсумком розгляду двох справ російський «Газпром» заборгував української компанії 2,56 млрд дол.