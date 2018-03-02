У МЗС прокоментували рішення "Газпрому" розірвати контракти з Україною

16:22, 02 березня 2018
Політика
1345 0
Ілюстрація REUTERS

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що "Газпром" намагається підвищити ставки у своїй грі. Так він відреагував на рішення російського газового монополіста розірвати контракти з українським "Нафтогазом". 

Читайте такожПорошенко - українцям: прошу на декілька днів "прикрутити опалення""Вчора я "Газпром" назвав "наперсточниками", а сьогодні вони поводяться, як гравці у покер, і намагаються підвищувати ставки. Лише незрозуміло, у що і з ким вони грають", - йдеться у його повідомленні в Twitter.

Як повідомляв УНІАН, російський газовий монополіст "Газпром" на тлі програшу в Стокгольмському арбітражі вирішив почати процедуру розірвання чинних контрактів на транзит і купівлю газу з нафтогазовим холдингом "Нафтогаз України".

28 лютого «Нафтогаз» отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу за позовом української компанії до російського газового монополіста «Газпром», згідно з яким арбітраж зобов'язав «Газпром» виплатити «Нафтогазу» 4,63 млрд дол. За підсумком розгляду двох справ російський «Газпром» заборгував української компанії 2,56 млрд дол.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Газова війна України з Росією
Теги: #Газпром і Нафтогаз#розірвання контрактів