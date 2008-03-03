Голова ЦВК Росії назвав Медведєва переможцем

Голова Центрвиборчкому РФ Володимир ЧУРОВ оголосив Дмитра МЕДВЕДЄВА переможцем президентських виборів у Росії, повідомляє російське видання «Коммерсант».

"Дмитро Анатолійович МЕДВЕДЄВ, який набрав понад 70% голосів, стає безперечним лідером, переможцем цих виборів", - сказав В.ЧУРОВ. Голова ЦВК на першій підсумковій прес-конференції після голосування озвучив дані після обробки 99,5% протоколів.

Зокрема, Д.МЕДВЕДЕВ набирає 70,23% голосів виборців, Геннадій ЗЮГАНОВ - 17,76%, Володимир ЖИРИНОВСЬКИЙ - 9,37%, Андрій БОГДАНОВ - 1,29%. Президентські вибори в Росії пройшли 2 березня.

В.ЧУРОВ також заявив, що явка на президентських виборах в семи регіонах досягла 90% або перевищила цей показник. За словами голови ЦВК, в Чеченській Республіці явка склала 91,2%, в Ямало-Ненецькому АО - 91,9%, в Карачаєво-Черкесії - 92,2%, Інгушетії - 92,3%, в Мордовії - 92,8%.

У Дагестані і Башкирії, підкреслив В.ЧУРОВ, явка також перевищила 90%. В середньому явка по країні, згідно з попередніми даними, склала 69,65%. У Санкт-Петербурзі явка склала 68,33%. У Москві за весь день виборів проголосували 65,92% населення.