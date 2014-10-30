Бійці 32-го блокпосту: "Бойовики виявились більшими людьми слова, аніж наші генерали" (відео)

"Ми пішли самі, з піднятою головою, з прапорами України, технікою, зброєю, боєприпасами та ще й з трофеями", - каже в інтерв’ю для "Радіо Свобода" один з бійців на ім’я Євген.

За його свідченням, без наказу військового керівництва бійці не мали права залишити місце бойових дій, адже їх вважали би дезертирами. Переговори із бойовиками тривали протягом чотирьох днів.

Читайте також"Вони стріляють, а ви не стріляйте": військові з 32-го блокпосту про блокаду та її ймовірне повторення (відео)Згодом, стверджує Євген, бойовики заявили, що захопили силовиків у оточення, додавши, що їхня кількість сягає близько тисячі. Урешті-решт було досягнуто домовленість про коридор, яким бойовики обіцяли вивести українських бійців.

"Мене шокувало те, що вони дотримались свого слова", – додав він.

За словами бійця із позивним "Добрий", виявилось, що бойовики – "люди слова" більше, аніж деякі генерали ЗСУ.