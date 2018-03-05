Політична безпека і е-декларування як механізм тиску

Фінансовий контроль, звичайною мовою – е-декларації суб’єктів декларування, є не лише інструментом публічного аудиту статків державних службовців, політичних діячів та членів антикорупційних громадських організацій. Це – чудовий інструмент «підвісити» у не зручному стані політиків, кандидатів на посади державної служби і намагатися контролювати і направляти в потрібному напрямку діяльність антикорупційних ГО, тим самим створюючи підґрунтя для реактивного розвитку нових корупційних схем.

Особливо актуальним це питання постає сьогодні, коли чинний склад членів НАЗК, на чолі з Корчак, є ручним та зручним механізмом, що виконує прямі вказівки влади – по кому розпочати/відмовити в проведенні перевірки, кому які результати перевірки затвердити.

Відсутність арифметично-логічного контролю перевірки, яка є складовою автоматичної верифікації е-декларації, «розв’язує Корчак руки», а, оскільки сподіватися на його появу не варто, фактично це дозволяє перевіряти е-декларації в режимі «свій-чужий».

Всі ці чинники створюють сприятливий ґрунт для зловживання, зокрема вдаватися до політичного тиску опозиційних депутатів, кандидатів у депутати, суддів, прокурорів тощо.

Відсутність арифметично-логічного контролю перевірки, яка є складовою автоматичної верифікації е-декларації, «розв’язує Корчак руки»

Самі суб’єкти е-декларування через зухвале ставлення до фінконтролю дають владі підстави застосовувати проти них цей механізм впливу, тиску.

Значна частина народних депутатів допускає непоправну помилку, коли довіряє своїм помічникам заповнювати їх е-декларації, ті, у свою чергу, допускають помилки, які після пропущення терміну неможливо виправити.

Аналізуючи вже поданні е-декларації суддями, прокурорами, депутатами усіх рівнів, стверджую, що більшість е-декларацій подані з порушенням.

Суб’єкти е-декларування ігнорують аудит вже поданих декларацій за 2015-2017 роки, що, відповідно, поглибить проблеми з повнотою і достовірністю під час подання декларацій у 2018 році. А, отже збільшуються ризики в політичній безпеці: щоб скомпрометувати того чи іншого політика, лише потрібно дати команду «фас» Корчак, а всі інші члени НАЗК без вагань проголосують за негативний результат перевірки.

Тож, панове декларанти, не ставтеся зухвало, халатно до заповнення електронних декларації. Правильне їх заповнення є належною гарантією вашої політичної безпеки.

Руслан Радецький, екс-член НАЗК, адвокат