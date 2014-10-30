У новій Раді кількість жінок-депутатів збільшиться до 13% - Геращенко

У новообраному парламенті кількість жінок депутатів збільшиться з 9,5% до 13% у порівнянні з попереднім складом Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила народний депутат України 7 скликання та кандидат у народні депутати від партії Блок Петра Порошенка Ірина Геращенко під зустрічі із представниками громадянського сектору.

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Вона зазначила, що кількість жінок депутатів, які пройшли за списком Блоку Петра Порошенка становить 20% від списку.

Геращенко повідомила, що у мажоритарних округах пройшли лише 2 жінки-кандидати від блоку Петра Порошенка.

За її словами, під час зміни виборчої системи має бути передбачена квота для жінок в списках політичних партій.