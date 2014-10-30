Газ повертається в Україну. Москва домовилася з Києвом - ЗМІ

23:15, 30 жовтня 2014
Політика
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Росія, Україна і Європейський Союз уклали угоду на поставку газу.

REUTERS

Це означає, що Україна знову матиме доступ до російського газу, повідомляє Reuters з посиланням на поінформовані джерела. 

Про умови угоди повідомлять президент Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу, міністр енергетики Росії Олександр Новак і його український колега Юрій Продан під час оголошеної Єврокомісією на вечір прес-конференції.

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Як передає власний кореспондент УНІАН, учасників переговорів очікують у залі, де проходять прес-конференції Європейської комісії. Для підписантів справа від подіуму встановлений стіл, за яким стоять прапори України, Європейського Союзу та Росії.

Очікується, що буде підписано ряд документів.

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