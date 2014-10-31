Атака на 32-й блокпост була перевіркою ударної групи бойовиків і військ РФ - Тимчук

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

"В "ЛНР" на базі механізованої бригади "Привид" (Мозговий) закінчено формування "ударної групи" російсько-терористичних військ", - повідомив він.

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За словами Тимчука, всього в угруповання входять до 1200 осіб особового складу (місцеві бойовики і російські найманці), до 20 танків, близько 40 ББМ, до 40 установок ствольної і реактивної артилерії. Також з Росії для укомплектування даного угруповання надійшла велика кількість РПГ, ПТРК, ПЗРК, СПГ, мінометів.

"Перевіркою боєздатності" даного формування стала операція по знищенню блок-посту №32 українських військ", - додав експерт.

Дану операцію угруповання Мозгового проводило у взаємодії з російськими найманцями з "козацтва", без погодження з керівництвом "ЛНР", яке було лише "поінформовано в загальних рисах". На заключному етапі в зону проведення операції прибуло кілька формувань "ЛНР".