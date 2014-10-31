У Росії закривають українське генконсульство

Про це УНІАН повідомили у генконсульстві.

«Відповідно до рішення МЗС України, генеральне консульство України в Нижньому Новгороді завершує свою діяльність», - йдеться у повідомленні.

Для подальшого вирішення консульських питань необхідно звертатися до консульського відділу Посольства України в РФ у Москві.

Читайте такожПольське консульство в Севастополі евакуювало своїх співробітників з КримуПісля реорганізації на території Росії, окрім консульського відділу при Посольстві України у Москві, працюватимуть консульські установи у Ростові-на-Дону, Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі та Новосибірську.

Водночас, за інформацією УНІАН, генконсульства України у Єкатеринбурзі та Новосибірську будуть переформатовані у консульства. «Пониження статусу не повинне вплинути на роботу консульських установ з громадянами України», - повідомив співробітник посольства України.

Як повідомляв УНІАН, генеральне консульство України у Нижньому Новгороді відкрилося 14 лютого 2012 року. Консульський округ генконсульства включав 14 суб'єктів РФ, що входять до складу одного з економічно найпотужніших регіонів РФ - Приволзького федерального округу: Республіка Башкортостан, Марій Ел, Мордовія, Татарстан, Удмуртія, Чувашія, Кіровська, Нижегородська, Оренбурзька, Пензенська, Самарська, Саратовська, Ульяновська області та Пермський край.