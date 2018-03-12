Справа про анексію Криму: Україна повідомила про підозру суддям Конституційного суду РФ

Підозрюваних викликано для проведення слідчих дій на 13 та 19 березня.

Головна військова прокуратура Генеральної прокуратури України повідомила про підозру голові та 18 суддям Конституційного суду Російської Федерації.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав генеральний прокурор України Юрій Луценко.

За його словами, голова та 18 суддів Конституційного суду РФ підозрюються у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України, представниками влади, за попередньою змовою групою осіб, які призвели до тяжких наслідків) Кримінального кодексу України.

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«6 березня за допомогою кур’єрської служби міжнародної доставки та електронною поштою письмові повідомлення про підозру разом із пам’ятками про процесуальні права та обов’язки підозрюваного, а також повістками про виклик для проведення слідчих дій на 13 та 19 березня 2018 року, доставлені за місцем роботи підозрюваних (Конституційний суд РФ, отримав працівник секретаріату Сенякова)», - додав Луценко.