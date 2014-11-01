СБУ: Терористи готують провокації у день "виборів" в "ДНР" і "ЛНР"

Про це в ефірі "Шустер Live" сказав радник глави СБУ Маркіян Лубківський

"Це оперативна інформація СБУ: готуються серйозні провокації, щоб потім звинуватити українську владу в тому, що вона зірвала ці вибори, звинуватити Національну гвардію, СБУ і так далі", - зазначив він.

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"У нас є інформація про те, що завозиться уніформа, заїжджають люди, щоб ці провокації провести", - сказав радник глави СБУ і додав, що процес голосування на цих виборах є небезпечним.