СБУ: Терористи готують провокації у день "виборів" в "ДНР" і "ЛНР"
01:09, 01 листопада 2014Політика
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Терористи ДНР і ЛНР в день "виборів" 2 листопада готують провокації з тим, щоб звинуватити в цьому українську владу.
REUTERS
Про це в ефірі "Шустер Live" сказав радник глави СБУ Маркіян Лубківський
"Це оперативна інформація СБУ: готуються серйозні провокації, щоб потім звинуватити українську владу в тому, що вона зірвала ці вибори, звинуватити Національну гвардію, СБУ і так далі", - зазначив він.
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"У нас є інформація про те, що завозиться уніформа, заїжджають люди, щоб ці провокації провести", - сказав радник глави СБУ і додав, що процес голосування на цих виборах є небезпечним.
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