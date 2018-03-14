У Польщі вважають провокацією вибух біля Меморіалу львівських орлят

В Польщі кажуть, що потрібно знайти та покарати провокаторів, щоб заблокувати подальші провокації.

Вчорашні події біля Меморіалу львівських орлят на Личаківському кладовищі Львова є "провокацією третьої сторони".

Про це заявив віце-маршалок Сейму Ришард Терлецький передає "Європейська правда".

"Немає різниці, хто саме це зробив, адже немає сумнівів, що це була провокація, влаштована третьою стороною. Але для того щоб заблокувати подальші провокації, потрібно знайти та покарати цих провокаторів", - сказав Терлецький.

В якості позитивного прикладу віце-маршалок Сейму назвав затримання польських громадян, що напали на угорський культурний центр в Ужгороді.

Читайте такожДуда розповів про умови відновлення українських пам'ятників в Польщі

"Тепер на них чекає суд та покарання. Однак подібні випадки збуджують ненависть. Тому ми маємо діяти разом у двох напрямках. По-перше, посилити профілактичну роботу правоохоронних органів. У них мають бути свої джерела у цих радикальних колах, які дозволять запобігати таким провокаціям. А по-друге, обом нашим країнам потрібна потужна пропагандистська кампанія – ми маємо пояснювати, що ці події є провокаціями та що вони не мають вплинути на наші відносини", - заявив Терлецький.

Як повідомляв УНІАН, у Львові біля польських поховань на Личаківському цвинтарі стався вибух. Невідомі кинули вибуховий предмет біля польського Меморіалу орлят.

В результаті вибуху утворилася вирва в діаметрі 20 сантиметрів, постраждалих осіб немає, споруди меморіалу ушкоджень не отримали.